Гипотетическая война между Россией и Украиной закончится очень быстро по сценарию августовской войны в Южной Осетии, но удержание территории и противостояние партизанским действиям — это будет большой проблемой. Об этом рассказал военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Сергей Ищенко: кто он © ruskline.ru

«Я думаю, что сейчас такое происходило бы на большей территории и с большим ожесточением», — подчеркнул Ищенко.

Собеседник издания также назвал моральный фактор главной слабостью российских войск в случае войны с Украиной, так как армия России не готова стрелять в украинцев, так как считает их братским или почти одним народом, в то время как украинские войска убеждены в том, что они на Донбассе воюют с Россией.

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