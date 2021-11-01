Эксперт отметил, что эта проблема возникла после Великой Отечественной войны в Западной Украине, когда армия годами бегала по горам и лесам в поисках бандеровцев, и только в пятидесятых годах это все закончилось.
«Я думаю, что сейчас такое происходило бы на большей территории и с большим ожесточением», — подчеркнул Ищенко.
Собеседник издания также назвал моральный фактор главной слабостью российских войск в случае войны с Украиной, так как армия России не готова стрелять в украинцев, так как считает их братским или почти одним народом, в то время как украинские войска убеждены в том, что они на Донбассе воюют с Россией.
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