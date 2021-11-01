Главной слабостью армии России в случае войны с Украиной станет моральный фактор. Многие считают россиян и украинцев одним народом, и сам по себе факт, что русские стали бы убивать русских – это очень тяжело. Об этом рассказал военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Сергей Ищенко: кто он © ruskline.ru

«Морально-психологическое состояние российской армии в случае, если бы началась война — это сложности, которые непременно возникнут, если русские будут вынуждены убивать русских на украинской территории. Это другое. Мы должны свои войска каким-то образом подготовить, чтобы солдаты, офицеры были к этому готовы. Но у нас в этом смысле не делается ничего. Достаточно почитать нашу прессу, посмотреть наше телевидение, чтобы понять, что у нас никто о войне Украины с Россией, которая с точки зрения Киева идет восьмой год, без иронии не говорит», — пояснил Ищенко.

Гипотетическая война между Россией и Украиной закончится очень быстро по сценарию августовской войны в Южной Осетии, но удержание территории и противостояние партизанским действиям — это будет большой проблемой, заключил собеседник издания.

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