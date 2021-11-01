В разгар пандемии национальный эгоизм, «пещерная логика» и попытки защитить собственные геополитические интересы оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, отмечает Медведев.
«Государства стали закрывать свои границы без предупреждения или консультаций с соседями. Не торопились делиться информацией (в том числе жизненно важной для работы ученых и медиков) или помогать друг другу медикаментами и оборудованием. Кто-то предпочитал решать проблемы самостоятельно, кто-то — за счет других», — пишет зампред Совбеза РФ.
При этом, подчеркнул он, санкционная политика не претерпела изменений — напротив, борьба против проекта «Северный поток-2» только усилилась. Кроме того, во многих странах вспыхивали конфликты, а торговая война между США и Китаем усугубилась.