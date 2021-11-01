Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что перед лицом общей беды Европа не едина, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье, опубликованной в «Российской газете» 1 ноября

Беда не приходит одна. Холодная зима в Европе грозит еще и голодом © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Государства стали закрывать свои границы без предупреждения или консультаций с соседями. Не торопились делиться информацией (в том числе жизненно важной для работы ученых и медиков) или помогать друг другу медикаментами и оборудованием. Кто-то предпочитал решать проблемы самостоятельно, кто-то — за счет других», — пишет зампред Совбеза РФ.

При этом, подчеркнул он, санкционная политика не претерпела изменений — напротив, борьба против проекта «Северный поток-2» только усилилась. Кроме того, во многих странах вспыхивали конфликты, а торговая война между США и Китаем усугубилась.