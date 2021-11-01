Не хотелось бы, чтобы воссоединение русского народа на Украине происходило вопреки воле хотя бы части русского народа. Это очень важно, поскольку русский народ не может завоевывать русский же народ. Об этом рассказал писатель и политик Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Дипломатическую ошибку РФ нужно исправить: Стариков призвал ужесточить политику по Украине © кадр из видео Украина.ру

«Это правда, эта борьба продолжалась практически десятилетие. С 1944-1945 до 1953-1954-1955. При этом эта борьба происходила не только на территории Украины — она происходила и на территории Белоруссии. На территории Белоруссии до 1954 года воевали польские коллаборационисты. Армия Крайова, которая была не согласна с тем, что эти территории вошли в состав Советского Союза, в состав Белоруссии. То есть очень сложная ситуация была», — указал Стариков.

Поэтому при таком гипотетическом развитии событий, наверное, найдутся люди, которые находятся в плену какой-то националистической пропаганды, и которые захотят бороться с оружием в руках, рассуждает публицист.

Этих людей будет немного, но главное, чтобы избежать этого сценария. Потому что ситуация войны между двумя частями одного народа, конечно же, приносит жертвы, заключил собеседник издания.

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