Если мы возьмем период Великой Отечественной войны, то население встречало радостно тех, кто приходил, но была часть незначительная, но, тем не менее, исчисляемая десятками тысяч человек, которые с оружием в руках боролись против Красной Армии, против советской власти, привел пример эксперт.
«Это правда, эта борьба продолжалась практически десятилетие. С 1944-1945 до 1953-1954-1955. При этом эта борьба происходила не только на территории Украины — она происходила и на территории Белоруссии. На территории Белоруссии до 1954 года воевали польские коллаборационисты. Армия Крайова, которая была не согласна с тем, что эти территории вошли в состав Советского Союза, в состав Белоруссии. То есть очень сложная ситуация была», — указал Стариков.
Поэтому при таком гипотетическом развитии событий, наверное, найдутся люди, которые находятся в плену какой-то националистической пропаганды, и которые захотят бороться с оружием в руках, рассуждает публицист.
Этих людей будет немного, но главное, чтобы избежать этого сценария. Потому что ситуация войны между двумя частями одного народа, конечно же, приносит жертвы, заключил собеседник издания.
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