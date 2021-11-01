Торговая война между США и Китае в период пандемии окончательно превратилась в подобие холодной войны, в это время стало больше откровенных провокаций НАТО, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье, опубликованной в «Российской газете» 1 ноября

«Торговая война между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны. Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе», — отметил Медведев.

Он напомнил, что за минувший год корабли НАТО в Балтийском и Черном морях, приближающиеся к российским границам и иногда даже нарушающие их, стали привычным явлением.

«Ракеты под Харьковом». НАТО бросает вызов России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток — 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке», — отметил зампред Совбеза.

С 1 ноября Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на сокращение численности сотрудников постоянного представительстве РФ при военном блоке.