Эксперт отметил, что сегодняшняя война в большей степени идет в информационной сфере, и если вдруг украинская власть создаст прецедент атакой на неподконтрольный Донбасс, Симферополя, еще какие-то города, то в информационном поле это можно будет потом подать как отражение соответствующей агрессии.
«Ведь сегодня в Киеве что говорят? "Мы мирные люди, мы не осуществляли никакого государственного переворота, а злая Россия зачем-то пришла". Но давайте вернемся в февраль 2014 года. Неизвестные снайперы расстреляли людей, до сих пор это не расследовано и не будет никогда расследовано. Потому что на крови и смерти людей нынешняя власть и пришла к управлению государством», — указал Стариков.
Украина, Россия, Белоруссия — это все один народ, поэтому после развала СССР в 2014 года началась еще одна «гражданская война», которая касается не только граждан Украины, но и россиян разных национальностей, которые оказались вовлеченными в братоубийственный конфликт, заключил собеседник издания.
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