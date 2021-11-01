Несмотря на то, что Россия создает союзное государство с Белоруссией, это было лояльное к нынешнему киевскому режиму государство. Александру Лукашенко открыли глаза на происходящее на Украине лишь после того, как Киев ввел санкции против Минска. Об этом рассказал писатель и политик Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Дипломатическую ошибку РФ нужно исправить: Стариков призвал ужесточить политику по Украине © кадр из видео Украина.ру

«Ведь сегодня в Киеве что говорят? "Мы мирные люди, мы не осуществляли никакого государственного переворота, а злая Россия зачем-то пришла". Но давайте вернемся в февраль 2014 года. Неизвестные снайперы расстреляли людей, до сих пор это не расследовано и не будет никогда расследовано. Потому что на крови и смерти людей нынешняя власть и пришла к управлению государством», — указал Стариков.

Украина, Россия, Белоруссия — это все один народ, поэтому после развала СССР в 2014 года началась еще одна «гражданская война», которая касается не только граждан Украины, но и россиян разных национальностей, которые оказались вовлеченными в братоубийственный конфликт, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.