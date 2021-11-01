Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Украина не нарушала минские договоренности, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе

Арестович рассказал, в каком случае Украина начнет бомбить жилые кварталы Москвы © Алексей Арестович/Фейсбук Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.

«Надо четко понимать очень важную вещь, что в Минских соглашениях указано, что запрещено применять иностранные дроны. А дроны, стоящие на вооружении украинских Вооруженных сил, отнюдь не являются иностранными. Вот и всё», — сказал Арестович.

Ранее представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью Украина.ру назвал Арестовича «штатным лжецом и провокатором команды президента Украины». Дипломат подчеркнул, что меморандум, подписанный в сентябре 2014-го, и «Дополнительные меры по обеспечению устойчивого режима прекращения огня», подписанные в сентябре 2020 года прямо запрещают использование любых видов летательных аппаратов сторон.