Чтобы побудить людей вакцинироваться от COVID-19, нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин и ввести всеобщие «ковид-паспорта», считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье, опубликованной в «Российской газете» 1 ноября

«Нельзя сбрасывать со счетов и чисто маркетинговые ходы, пропаганду антиковидных препаратов, возможность выбирать между разными видами вакцин. Необходимо увеличить их доступность, чтобы люди могли сделать прививку быстро, бесплатно, в наиболее удобном для них пункте вакцинации», — пишет Медведев.

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В 2020 году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V». Ранее ВОЗ постоянно приостанавливала процедуру сертификации вакцины. На прошлой неделе в РФПИ сообщили, что процедура возобновлена.