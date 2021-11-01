«Нельзя сбрасывать со счетов и чисто маркетинговые ходы, пропаганду антиковидных препаратов, возможность выбирать между разными видами вакцин. Необходимо увеличить их доступность, чтобы люди могли сделать прививку быстро, бесплатно, в наиболее удобном для них пункте вакцинации», — пишет Медведев.
Он также отметил важность международного сотрудничества — как при расширении ассортимента вакцин, так и при введении всеобщих «ковид-паспортов».
В 2020 году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V». Ранее ВОЗ постоянно приостанавливала процедуру сертификации вакцины. На прошлой неделе в РФПИ сообщили, что процедура возобновлена.