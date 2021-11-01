Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что с весны 2021 года Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса. Об этом он написал в статье, опубликованной в «Российской газете» 1 ноября

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — пишет Медведев.

Объединяющая пандемия. Почему Россия и Украина не могут справиться с коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

«И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — отметил зампред Совбеза.

По мнению Медведева, коронавирус останется с человечеством надолго, но ситуацию в скором времени удастся взять под контроль.