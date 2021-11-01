«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — пишет Медведев.
Он отметил, что жизнь в «новой реальности» требует продуманных и взвешенных решений, долгой «окопной» войны с пандемией.
«И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — отметил зампред Совбеза.
По мнению Медведева, коронавирус останется с человечеством надолго, но ситуацию в скором времени удастся взять под контроль.