Потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева. Об этом рассказал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой»

Спасти Порошенко. Турчинов собирает с украинцев деньги для генерала Павловского © opk.com.ua

«Встреча Путина и Зеленского потенциально очень опасна. Потому что слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате — это капитуляция руководства Украины. И именно этот формат они системно готовят. Путин готовит капитуляцию Зеленского», — заявил он.

Турчинов добавил, что в случае проведения саммита двух лидеров, который он назвал «серьезным вызовом Украине, у Киева должны быть другие формы реагирования», однако не уточнил, какие именно.

Политик также напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, но сейчас, три года спустя, боевые действия все еще идут, а Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского в обозримом будущем маловероятна, как тет-а-тет, так и в «нормандском формате». Он отметил, что трудности создает глава украинского государства, не признающий обязательства Украины и даже документы Совета безопасности ООН.