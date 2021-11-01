Странам мира нужно поступиться своими геополитическими интересами и признать вакцины от коронавируса, созданные в других государствах. Об этом в своей статье, опубликованной в «Российской газете» 1 ноября, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведённые в других странах», — написал Медведев.

Борьба с COVID-19: коронавирус научился обходить вакцины, начинается массовая вакцинация детей

Медведев также отметил важность «ковидных паспортов» — их он назвал самым простым и базовым способом восстановить право на свободу перемещения.