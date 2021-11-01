«Все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведённые в других странах», — написал Медведев.
Он также отметил важность снабжения ООН или ВОЗ достаточным количеством доз вакцины от COVID-19 для передачи странам, неспособным закупить их самостоятельно.
Медведев также отметил важность «ковидных паспортов» — их он назвал самым простым и базовым способом восстановить право на свободу перемещения.