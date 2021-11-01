Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о наступлении в мире продовольственного кризиса. Об этом он написал в статье, опубликованной в «Российской газете» 1 ноября

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — пишет Медведев.

То, что происходит в мировой экономике он охарактеризовал как спад, и, по мнению зампреда Совбеза РФ, этот спад намного сильнее того, что был во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Объединяющая пандемия. Почему Россия и Украина не могут справиться с коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

«Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года», — пишет Медведев.

По его мнению, для преодоления этих трудностей нужна эффективная политика, направленная на дельнейшее восстановление экономики и удержание цен. Медведев также отметил, что вызовами на пути к этим целям в некоторых странах стал высокий уровень долга и невиданные темпы инфляции.