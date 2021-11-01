Реакция Анкары на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе – это «оплеуха» внешнеполитической команде Зеленского от «турецких союзников». Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Олег Волошин на своей странице в Facebook

Депутат Рады Волошин сказал, что будет с Украиной, если США загонят Россию в угол © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.

«Еще одна оплеуха внешнеполитической команде Зеленского от "турецких союзников". Формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона на Донбассе Анкара не имеет никакого отношения. Но это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте мое имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров не может не умилять», — написал Волошин.

Киевский режим ранее объявил об использовании приобретенных у Турции БПЛА Bayraktar против ополченцев Донецкой Народной Республики, что, по данным украинских военных, привело к гибели людей.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинские силовики сознательно идут на нарушение дополнительных мер режима прекращения огня. Она подчеркнула, что серьезное обострение в зоне конфликта вызывает тревогу.