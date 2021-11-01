Обретение новых технических средств качественно изменило возможности человека. Мышление Холодной войны более неприменимо, и Россия либо выше, либо на уровне Запада в современных технологиях войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный венгерский политолог Ласло Кемени

Во время холодной войны политики на Западе привыкли к тому, что они сильнее, и достаточно просто сказать, что мы сильнее, и вы должны подчиняться — и все будут подчиняться, сказал эксперт. Время изменилось, и не осталось единого центра силы, по-другому выглядит Европа, не подчиняющаяся прямо Америке. В таких условиях победить Россию невозможно, считает Кемени. С чего начиналась война. Уроки «языка ненависти»

«Как раз дело в новом качестве мира. В основных направлениях искусственного интеллекта Россия либо выше, либо на уровне, существующем на Западе. И мир можно удерживать с помощью самых совершенных аппаратов войны. В центрах силы понимают, что война на территории бывшего Советского Союза или на территории России невозможна», — сказал Кемени.

Война с Россией невозможна по причине моментального и ощутимого ответа Москвы, заключил эксперт.

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