Во время холодной войны политики на Западе привыкли к тому, что они сильнее, и достаточно просто сказать, что мы сильнее, и вы должны подчиняться — и все будут подчиняться, сказал эксперт. Время изменилось, и не осталось единого центра силы, по-другому выглядит Европа, не подчиняющаяся прямо Америке. В таких условиях победить Россию невозможно, считает Кемени.
«Как раз дело в новом качестве мира. В основных направлениях искусственного интеллекта Россия либо выше, либо на уровне, существующем на Западе. И мир можно удерживать с помощью самых совершенных аппаратов войны. В центрах силы понимают, что война на территории бывшего Советского Союза или на территории России невозможна», — сказал Кемени.
Война с Россией невозможна по причине моментального и ощутимого ответа Москвы, заключил эксперт.
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