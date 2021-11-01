Неправильная оценка перспективы глобального развития еще со времен президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, провинциализм и надежды на Запад привели Украину к катастрофе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Первые президенты Украины были провинциальными руководителями и к сложностям мировой политики отношения не имели, сказал эксперт. Заложенная ими парадигма впоследствии привела Украину к глубокому кризису. Кучма призвал Саакашвили не совершать смертный грех © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Есть распавшийся Союз, есть его осколки, и один из них — Россия. Россия очень большая и пестрая страна, в ней есть большое количество проблем, развит региональный сепаратизм (в том числе и в русских регионах), в ней все будет плохо, она будет и дальше распадаться. А есть сильные США, которые контролируют весь мир, мировую валюту печатают. Что, им жалко для нас напечатать 100 млрд долларов? Значит, надо дружить с США против России, потому что иначе мы им не нужны. Значит, надо их убедить в том, что для Россия для них серьезный враг, а мы их — естественные союзники», — описал Ищенко мышление руководителей Украины.

Украинские власти начали тяжелую и неадекватную работу по следованию этой парадигме, проведя 30 лет в попытках укоренить русофобию. На этом выросло не одно поколение русофобских руководителей, политиков и экспертов, заключил Ищенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.