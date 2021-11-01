Если вооруженный конфликт на Украине не случится, это можно считать чудом. Россия подготовлена к силовому решению вопроса, и международные игроки об этом предупреждены, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Россия ясно обозначила грань в украинском конфликте, при пересечении которой Запад и киевский режим ожидают тяжелые и неожиданные последствия, заявил эксперт. Командир бригады «Восток» рассказал, сколько продлится война России и Украины © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

«Мы сейчас видим жесткие заявления в адрес Украины и прямые намеки в адрес Запада, что есть «красные линии», после перехода которых Москву уже не остановишь. Никто не говорит, где потом Москва остановится и что конкретно она будет делать. Но всем понятно, что речь идет о силовом решении, которое будет болезненно и для Украины, и для Запада», — сказал Ищенко.

Российские власти умеют неприятно удивлять своих западных партнеров и делают это с завидной регулярностью, особенно в плане силовых решений. Так было в Крыму, так было в Сирии, и нет оснований считать, что так не будет на Украине, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.