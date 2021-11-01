Недавняя эскалация конфликта в Донбассе привела к обеспокоенности зарубежных партий Минского соглашения. О том, как киевская власть пытается разрушить существующие договоренности в интервью Украина.ру рассказал историк и политолог Сергей Станкевич

«Нормандский формат» как переговорная площадка и пакетное соглашение «Минск-2» как единственная правовая основа для миротворчества полностью заточены под урегулирование сепаратистского конфликта по формуле «мир в обмен на автономию», заявил эксперт. ЛНР и ДНР предложили вернуть в ТКГ по Донбассу Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Украинское руководство предпочитает описывать события в Донбассе как межгосударственную войну между Россией и Украиной, пытаясь продвинуть этот нарратив в международные отношения и документы… Для «межгосударственной войны», о которой рассуждают в Киеве, нет вообще ничего: ни переговорной площадки, ни правовой основы, ни приемлемого для сторон словаря общения», — сказал Станкевич.

Чтобы реализовать свою пропаганду и втянуть Россию в переговоры о «межгосударственной войне», Киеву придётся сначала навязать России прямые военные действия, воплотить предмет своей риторики, поясняет эксперт. Станкевич заключил, что вероятность подобного конфликта возрастает изо дня в день.

Полностью интервью можно прочитать здесь.