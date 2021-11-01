Несколько дней назад ВСУ осуществили захват поселка Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе и применили турецкий беспилотник Bayraktar, вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. По мнению историка и политолога Сергея Станкевича, Киев готовится к ограниченному вторжению в Донбасс. О роли Запада в этом он рассказал в интервью Украина.ру

Прямого военного вмешательства Запада в украинский конфликт не будет, убежден эксперт. Дмитрий Марунич: прекращение поставок Россией угля не помешает Украине обстреливать Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина «Будут на полную мощность задействованы все прочие инструменты: пропаганда, экономические и финансовые санкции, замораживание российских активов, блокирование «Северного потока-2», демонстративные маневры флота и авиации», — сказал Станкевич. В то же время, единственным способом достижения мира эксперт считает прямые переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Станкевича, возможность переговоров сохраняется до сих пор, но Зеленский, находясь под контролем радикалов, не может осуществить этот шаг. Полностью интервью можно прочитать здесь.