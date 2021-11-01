Прямого военного вмешательства Запада в украинский конфликт не будет, убежден эксперт.
«Будут на полную мощность задействованы все прочие инструменты: пропаганда, экономические и финансовые санкции, замораживание российских активов, блокирование «Северного потока-2», демонстративные маневры флота и авиации», — сказал Станкевич.
В то же время, единственным способом достижения мира эксперт считает прямые переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Станкевича, возможность переговоров сохраняется до сих пор, но Зеленский, находясь под контролем радикалов, не может осуществить этот шаг.
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