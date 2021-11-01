Ни одна из сторон конфликта в Донбассе не готова на серьезные действия по урегулированию конфликта, и провокации будут продолжаться и в дальнейшем. Однако наступательная операция для Киева может обернуться полной катастрофой, уверен политолог Денис Денисов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Международные игроки, в том числе партии Минского соглашения — Германия и Франция, лишь комментируют эскалацию обстановки в Донбассе, заявил эксперт. В ДНР заявили о попытке Украины занять населенный пункт на линии соприкосновения © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

«Можно предположить, что подобные провокации и дальше будут происходить, далее мы будем слушать подобные комментарии и заявления… Но полноценной войны не будет, потому что все прекрасно понимают, что в нынешних условиях наступательные операции для тех, кто на них решится, могут обернуться вообще тотальной катастрофой», — сказал Денисов.

Реальное приближение мира может наступить только при действительном наличии политической воли. Позиция России и республик Донбасса, других международных игроков, состоит в неукоснительном соблюдении Минских соглашений, заключает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.