Международные игроки, в том числе партии Минского соглашения — Германия и Франция, лишь комментируют эскалацию обстановки в Донбассе, заявил эксперт.
«Можно предположить, что подобные провокации и дальше будут происходить, далее мы будем слушать подобные комментарии и заявления… Но полноценной войны не будет, потому что все прекрасно понимают, что в нынешних условиях наступательные операции для тех, кто на них решится, могут обернуться вообще тотальной катастрофой», — сказал Денисов.
Реальное приближение мира может наступить только при действительном наличии политической воли. Позиция России и республик Донбасса, других международных игроков, состоит в неукоснительном соблюдении Минских соглашений, заключает эксперт.
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