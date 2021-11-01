Радикальное националистическое меньшинство навязало всей «зелёной» команде победительный бред в качестве политического дискурса. Президент Украины Владимир Зеленский попал в плен радикалов, и семимильными шагами движется к войне с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал историк и политолог Сергей Станкевич

Стратеги Зеленского планируют провести ограниченный военный конфликт на Донбассе с целями консолидации власти, увеличения присутствия иностранных войск и разрыва Минских соглашений.

Однако результаты подобной авантюры могут закончиться по иному сценарию, чем представляют себе авторы популярных сериалов из команды "Зе", подчеркивает Станкевич. Зеленский призвал украинцев бояться коронавируса © president.gov.ua

«Если Зеленский не одумается с помощью каких-то разумных людей в своей команде или под влиянием внешних советников, если решится на «ограниченную и полезную» военную авантюру, то при нём никаких шансов на мирную развязку уже не будет…Пока что у Владимира Зеленского сохраняется возможность выйти на прямые переговоры с Владимиром Путиным — без предварительных условий, по «всей актуальной двухсторонней повестке». Но для этого ему надо сначала выйти из плена», — заявил собеседник издания.

Станкевич видит единственным шансом сохранения мира в регионе встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, однако пространство возможности для подобной встречи сокращается с каждым днем, считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.