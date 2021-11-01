Стратеги Зеленского планируют провести ограниченный военный конфликт на Донбассе с целями консолидации власти, увеличения присутствия иностранных войск и разрыва Минских соглашений.

Однако результаты подобной авантюры могут закончиться по иному сценарию, чем представляют себе авторы популярных сериалов из команды "Зе", подчеркивает Станкевич.

Зеленский призвал украинцев бояться коронавируса
Зеленский призвал украинцев бояться коронавируса
© president.gov.ua

«Если Зеленский не одумается с помощью каких-то разумных людей в своей команде или под влиянием внешних советников, если решится на «ограниченную и полезную» военную авантюру, то при нём никаких шансов на мирную развязку уже не будет…Пока что у Владимира Зеленского сохраняется возможность выйти на прямые переговоры с Владимиром Путиным — без предварительных условий, по «всей актуальной двухсторонней повестке». Но для этого ему надо сначала выйти из плена», — заявил собеседник издания.

Станкевич видит единственным шансом сохранения мира в регионе встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, однако пространство возможности для подобной встречи сокращается с каждым днем, считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.