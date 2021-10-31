США и ЕС на встрече «группы двадцати» в Риме достигли новой эпохи в сотрудничестве, сказал президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает «Интерфакс» 31 октября

Отношения США и ЕС были несколько испорчены при предшественнике Байдена президенте Дональде Трампе, который был возмущен тем, что Европа покупает больше российского, чем американского газа и платит слишком маленькие взносы в бюджет НАТО.

«США и ЕС перешли к новой эпохе трансатлантического сотрудничества, которое пойдет на пользу всем нашим людям, как сейчас, так, я полагаю, и в будущем», — сказал он.

США и Япония испугались слов Путина о ценах на нефть – Bloomberg © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Напомним, Трамп ввел заградительные пошлины на ввоз в США алюминия и стали из Евросоюза. На саммите G20 стороны договорились покончить с этим торговым спором и ввести пошлины против «грязной стали из Китая».