Отношения США и ЕС были несколько испорчены при предшественнике Байдена президенте Дональде Трампе, который был возмущен тем, что Европа покупает больше российского, чем американского газа и платит слишком маленькие взносы в бюджет НАТО.
«США и ЕС перешли к новой эпохе трансатлантического сотрудничества, которое пойдет на пользу всем нашим людям, как сейчас, так, я полагаю, и в будущем», — сказал он.
По словам Байдена, заключенные сегодня соглашения по стали и алюминию стали доказательством мощи двустороннего сотрудничества США и ЕС. Урсула фон дер Ляйен, комментируя эти соглашения, заявила, что Вашингтон и Брюссель «восстановили доверие и связи».
Напомним, Трамп ввел заградительные пошлины на ввоз в США алюминия и стали из Евросоюза. На саммите G20 стороны договорились покончить с этим торговым спором и ввести пошлины против «грязной стали из Китая».