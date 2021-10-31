Министр отметил, что главный вывод, который можно сделать из работа саммита G20, это согласование декларации, в которой говорится, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными.
«Я считаю, что это очень позитивный результат. Основные тенденции, которые, я считаю, мы должны всячески поддерживать, заключается в стремлении к коллективной работе, всегда за это выступаем», — приводит его слова агентство.
По словам Лаврова, подавляющее большинство участников саммита высказалось за то, чтобы «группа двадцати» подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов в различных отраслях.
В частности, глава МИД РФ привел в качестве примера противодействие коронавирусной инфекции, борьбу за сохранение комфортного для проживания климата и сферу энергобезопасности.