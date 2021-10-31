Ранее в этот день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна прекратить заявлять об использовании турецких беспилотников, так как они «уже украинские».
«Во-первых, беспилотники уже наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие многих других стран, если будем на этом пиариться», — написал Климкин.
Киевский режим ранее объявил об использовании приобретенных у Турции БПЛА Bayraktar против ополченцев Донецкой Народной Республики, что, по данным украинских военных, привело к гибели людей.