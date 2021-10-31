Украинская власть должна прекратить пиариться на использовании иностранных вооружений, написал бывший глава МИД страны Павел Климкин на своей странице в Facebook 31 октября

Павел Климкин: кто он © МИД Украины Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна прекратить заявлять об использовании турецких беспилотников, так как они «уже украинские».

«Во-первых, беспилотники уже наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие многих других стран, если будем на этом пиариться», — написал Климкин.

Киевский режим ранее объявил об использовании приобретенных у Турции БПЛА Bayraktar против ополченцев Донецкой Народной Республики, что, по данным украинских военных, привело к гибели людей.