В 19 из 20 муниципалитетов, где проходили выборы, выигрывают представители партии власти.
Только в городе Цаленджиха победу одерживает представитель политсилы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Георгий Харчилава набирает 51,1% голосов.
В Тбилиси на выборах мэра 55,6% голосов набрал мэр столицы, бывший известный футболист» Каха Каладзе. Его конкурент от партии Саакашвили Ника Мелия набрал 44,4% голосов.
В Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави также побеждают кандидаты от «Грузинской мечты».
ЦИК Грузии обработала 99,87% протоколов избирательных участков в Тбилиси и 100% в других городах, где проходили выборы. В голосовании участвовали свыше 1 млн избирателей, явка составила чуть меньше 50%.
«Единое нацдвижение» Саакашвили не соглашается с результатами и призывает своих сторонников выходить на массовые акции протеста.
Устремления Саакашвили поддерживает посол США в Грузии Келли Дегнан. Она заявила, что местные выборы проходили с многочисленными нарушениями.