Правящая партия «Грузинская мечта-демократическая Грузия» одерживает победу во втором туре местных выборов с разгромным счетом 19:1, следует из оглашенных ЦИК страны данных экзит-полов и предварительных итогов голосования

Почему Саакашвили и его соратники ухаживали за огненной русской санитаркой, но никто на ней не женился © a.d-cd.net

Только в городе Цаленджиха победу одерживает представитель политсилы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Георгий Харчилава набирает 51,1% голосов.

В Тбилиси на выборах мэра 55,6% голосов набрал мэр столицы, бывший известный футболист» Каха Каладзе. Его конкурент от партии Саакашвили Ника Мелия набрал 44,4% голосов.

В Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави также побеждают кандидаты от «Грузинской мечты».

ЦИК Грузии обработала 99,87% протоколов избирательных участков в Тбилиси и 100% в других городах, где проходили выборы. В голосовании участвовали свыше 1 млн избирателей, явка составила чуть меньше 50%.

«Единое нацдвижение» Саакашвили не соглашается с результатами и призывает своих сторонников выходить на массовые акции протеста.

Устремления Саакашвили поддерживает посол США в Грузии Келли Дегнан. Она заявила, что местные выборы проходили с многочисленными нарушениями.