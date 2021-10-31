Факты говорят о том, что Североатлантический альянс не желает никакого взаимодействия с РФ, сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе встречи G20. Его слова приводит РИА Новости 31 октября

С 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на сокращение численности сотрудников постоянного представительстве РФ при военном блоке.

«У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — подчеркнул глава МИД РФ.

«Ракеты под Харьковом». НАТО бросает вызов России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Вот весь их был интерес — нагнетание пропаганды и оказание давления на РФ», — отметил Лавров.

По его словам, в данный момент «вопрос закрыт», и если у НАТО появится какой-нибудь повод для того, чтобы обратиться к России, Альянсу предложено обращаться к послу РФ в Бельгии, через которого НАТО может теперь «посылать сигналы».