С 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на сокращение численности сотрудников постоянного представительстве РФ при военном блоке.
«У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — подчеркнул глава МИД РФ.
Он рассказал, что когда Совет Россия — НАТО работал, представители организации желали «только учить нас жизни, требуя каждый раз, давайте соберем Совет Россия — НАТО и пообсуждаем Украину».
«Вот весь их был интерес — нагнетание пропаганды и оказание давления на РФ», — отметил Лавров.
По его словам, в данный момент «вопрос закрыт», и если у НАТО появится какой-нибудь повод для того, чтобы обратиться к России, Альянсу предложено обращаться к послу РФ в Бельгии, через которого НАТО может теперь «посылать сигналы».