По состоянию на 13:00 бюллетени для голосования на выборах мэра получили менее 13% жителей первой столицы Украины, рассказала секретарь Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Кристина Мишустина

«31 октября по состоянию на 13:00 в Харькове бюллетени для голосования на выборах мэра получили 130 416 человек», — приводит ее слова портал «Харьковские известия».

Кернес накануне: «Для меня ещё всё впереди» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Выборы проходят достаточно спокойно, полицейскими к 12:00 не зафиксировано ни одного серьезного нарушения.

31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы мэра в связи с тем, что победивший прошлой осенью Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике «Шаритэ» от осложнений после коронавируса.