«31 октября по состоянию на 13:00 в Харькове бюллетени для голосования на выборах мэра получили 130 416 человек», — приводит ее слова портал «Харьковские известия».
Всего в Харькове в списки на избирательных участках включены 1 017 584 человек. Соответственно, явка на выборы градоначальника по состоянию на 13.00 31 октября 2021 года составила 12,8%.
Выборы проходят достаточно спокойно, полицейскими к 12:00 не зафиксировано ни одного серьезного нарушения.
31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы мэра в связи с тем, что победивший прошлой осенью Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике «Шаритэ» от осложнений после коронавируса.