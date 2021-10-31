Следователи украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в ходе следственного эксперимента с военными катерами, произведенными на заводе «Кузня на Рыбальском», разбили один из них, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия

Завод ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко, в 2018 году его купил бизнесмен и политик Сергей Тигипко.

«23 октября катер "Станислав" вывели в море без сдаточной команды завода "Кузня на Рыбальском". После возвращения судна при выполнении швартовки катер получил повреждения», — цитирует издание заявлении завода.

"Прощай, город корабелов". В Украине ликвидирован крупнейший судостроительный завод © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Для спасения следователей и судна, на котором они находились, пришлось вмешаться работникам завода.

«Один из участников следственного эксперимента упал в воду, и его пришлось вытаскивать на берег», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, следователи самостоятельно производили замену запчастей катера, а представителей завода к нему не допускали, так как судно арестовано по решению суда.

«Использование неподготовленной команды и самовольная замена запасных частей означает, что следствие искажает технические характеристики судов. Все эти обстоятельства дают основания сомневаться не только в профессионализме, но и в беспристрастности следствия», — заявили в «Кузне».

ГБР ранее распространило заявление, согласно которому следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров «Кузни на Рыбальском» требованиям заказчика, в качестве которого выступало Министерство обороны Украины.

Руководство предприятия заявляет о политическом давлении со стороны властей Украины.