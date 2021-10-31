Президент Украины Владимир Зеленский переступил черту, его переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным невозможно представить, сказал украинский политолог Михаил Погребинский в интервью Youtube-каналу PolitWera

Зеленскому придется выполнить условия для встречи с Путиным – Якубин © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Нет. Я давно уже говорил, что Зеленский переступил эту черту, после чего он не может быть переговорщиком, он должен что-то изменить радикально, чтобы это стало возможным», — подчеркнул Погребинский.

Напомним, Зеленский после предыдущей встречи в «нормандском формате», которая прошла в Париже, не выполнил ни один пункт взятых на себя на саммите обязательств. В этой связи Москва не видит смысла проводить новую встречу до тех пор, пока Киев не выполнит «домашнее задание».

«Максимум, что возможно, хотя Сергей Викторович Лавров сказал, что встречаться даже с [главой МИД Украины Дмитрием] Кулебой — это себя не уважать, но я думаю, что он может через себя переступить и с Кулебой ещё встретиться. Но представить, что можно встретиться с нашим фигляром (Зеленский ранее был известным комиком — ред.) — это невозможно», — подчеркнул Погребинский.