Комментируя недавние переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых обсуждалась возможность встречи лидеров «нормандской четверки», Погребинский исключил вероятность того, что российского президента удалось убедить провести такую встречу.
«Нет. Я давно уже говорил, что Зеленский переступил эту черту, после чего он не может быть переговорщиком, он должен что-то изменить радикально, чтобы это стало возможным», — подчеркнул Погребинский.
Напомним, Зеленский после предыдущей встречи в «нормандском формате», которая прошла в Париже, не выполнил ни один пункт взятых на себя на саммите обязательств. В этой связи Москва не видит смысла проводить новую встречу до тех пор, пока Киев не выполнит «домашнее задание».
«Максимум, что возможно, хотя Сергей Викторович Лавров сказал, что встречаться даже с [главой МИД Украины Дмитрием] Кулебой — это себя не уважать, но я думаю, что он может через себя переступить и с Кулебой ещё встретиться. Но представить, что можно встретиться с нашим фигляром (Зеленский ранее был известным комиком — ред.) — это невозможно», — подчеркнул Погребинский.