Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета (ТюмГУ), сообщает РИА Новости 31 октября со ссылкой на пресс-службу вуза

«Газпром» вышел на плановый уровень запасов газа, но в Европу пока поставки не увеличит © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

Для этих целей используется метан или азот, причем газы должны быть высокой степени очистки. В процессе используют селективные мембраны, проходя через которые, газ распадается на чистую фракцию и остаток.

Однако до сегодняшнего дня параметры мембран, состоящих их трубчатых материалов, не удавалось рассчитать с достаточной степенью точности.

Ученых ТюмГУ первыми в мире смогли построить компьютерную модель процессов в трубчатой селективной мембране, позволяющую делать точные количественные расчеты параметров материала.

Это позволило вдвое снизить потери газа при очистке. Если с действующими ныне мембранами удается добиться концентрации газа на уровне 70-80%, то с использованием новой модели этот уровень повысится до 90%.

«Кроме того, полученные так газы будут существенно дешевле», — приводит агентство слова инженера кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Александра Гильманова.

Новая модель создана с использованием оригинальных подходов к проблеме: если ранее для расчетов применялся молекулярно-кинетический метод, то в нынешней работе решалась система уравнений механики многофазных сред.

В научном коллективе рассказали, что продолжают работать над разработкой оптимальных конфигураций и иных разновидностей мембран.