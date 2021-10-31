«"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России — 72,638 миллиарда кубических метров», — говорится в сообщении.
Как уточняется, российская компания продолжит закачку в свои ПХГ до 8 ноября. Ежесуточно будут отправлять в хранилища до 847,9 млн кубометров газа. Это означает, что в ПХГ будет закачано еще примерно 4 млрд кубов.
В «Газпроме» также напомнили, что в ходе отопительного сезона 2020/2021 годов из ПХГ в РФ подняли рекордные 60,6 млрд кубометров газа.
На фоне ожиданий о заполнении хранилищ в РФ и ЕС на европейских биржах уже резко упала стоимость фьючерсных контрактов на декабрь, показав самый низкий за осень уровень — $800 за тысячу кубометров.
При этом купить газ с поставкой на следующий день на текущей неделе можно было за $1020 за тысячу кубов.
Стоимость газа в Европе резко выросла текущей осенью из-за того, что европейцы своевременно не накопили достаточно газа в своих ПХГ и даже распродавали часть своих запасов в период высоких цен на «голубое топливо».
В странах ЕС выдвигались политические требования к коммерческой компании «Газпром» увеличить поставки газа, однако предприятие не имело достаточно свободных объемов, поскольку наполняло ПХГ в РФ для успешного прохождения отопительного сезона.