«Газпром» достиг планового уровня оперативного резерва в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) в 72,6 миллиарда кубических метров, сообщило агентство экономической информации «Прайм» 31 октября

«"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России — 72,638 миллиарда кубических метров», — говорится в сообщении.

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В «Газпроме» также напомнили, что в ходе отопительного сезона 2020/2021 годов из ПХГ в РФ подняли рекордные 60,6 млрд кубометров газа.

На фоне ожиданий о заполнении хранилищ в РФ и ЕС на европейских биржах уже резко упала стоимость фьючерсных контрактов на декабрь, показав самый низкий за осень уровень — $800 за тысячу кубометров.

При этом купить газ с поставкой на следующий день на текущей неделе можно было за $1020 за тысячу кубов.

Стоимость газа в Европе резко выросла текущей осенью из-за того, что европейцы своевременно не накопили достаточно газа в своих ПХГ и даже распродавали часть своих запасов в период высоких цен на «голубое топливо».

В странах ЕС выдвигались политические требования к коммерческой компании «Газпром» увеличить поставки газа, однако предприятие не имело достаточно свободных объемов, поскольку наполняло ПХГ в РФ для успешного прохождения отопительного сезона.