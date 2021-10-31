В ходе отчета перед членами Конгресса США спецпредставитель Госдепартамента по Западным Балканам Габриэль Эскобар признался в давлении, оказываемом Америкой на власти Черногории и призвал принять меры по сопротивлению российскому и китайскому влиянию в странах бывшей Югославии, передает агенство Политнавигатор 31 октября

Вашингтон намерен увеличить усилия по влиянию на страны бывшей Югославии, что свидетельствует из впервые проводимого заседания Комитета Конгресса по иностранным делам, посвященном Западным Балканам. После обещания России увеличить поставки газа Госдеп США все равно недоволен © YouTube

«Китайская Народная Республика… работает над расширением своего влияния в критически важной инфраструктуре с помощью экономического принуждения. Мы не можем позволить им добиться успеха», — выразил свое отношение к проектам инфраструктурного развития представитель Госдепа.

Говоря о Черногории, американский чиновник подтвердил, что США оказывают давление на власти страны с целью не допустить местную партию сербов, выступающую против НАТО, к демократическому процессу.

«На всех встречах нас заверяли, что их правительство будет соблюдать соглашения. Кроме того, мы выразили нашу озабоченность по поводу Демократического фронта (партия черногорских сербов — ред.), и они пообещали, что каждый член правящей коалиции будет ратовать за продолжение членства Черногории в НАТО, поддерживать независимость Косово и проводить политику европейской интеграции», — заявил Эскобар.

Чиновник добавил, что США проводят тесное сотрудничество с целью противостояния «российской информационной угрозе» на Балканах.