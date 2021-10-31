Тема дефицита топлива и европейского энергетического кризиса обсуждалась на саммите "Двадцатки" в Риме.
«(Президент) подчеркнул, что нам необходимы адекватные поставки в этот момент, когда мы совершаем растянутый во времени переход к безуглеродной экономике», — передает "Прайм" неназванного американского чиновника.
Ранее в СМИ сообщалось, что США призывают страны-экспортеры нефти увеличить добычу топлива. Американские чиновники встревожены словами президента РФ Владимира Путина о возможном росте цен на нефть, ранее передавалось источниками.