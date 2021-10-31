Президент США Джо Байден в ходе саммита «Большой двадцатки» заявил о необходимости сохранения «адекватных» поставок традиционного топлива во время перехода к «зеленой» энергетике, передает агенство "Прайм" слова американского чиновника 30 октября

Тема дефицита топлива и европейского энергетического кризиса обсуждалась на саммите "Двадцатки" в Риме. США и Япония испугались слов Путина о ценах на нефть – Bloomberg © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«(Президент) подчеркнул, что нам необходимы адекватные поставки в этот момент, когда мы совершаем растянутый во времени переход к безуглеродной экономике», — передает "Прайм" неназванного американского чиновника.

Ранее в СМИ сообщалось, что США призывают страны-экспортеры нефти увеличить добычу топлива. Американские чиновники встревожены словами президента РФ Владимира Путина о возможном росте цен на нефть, ранее передавалось источниками.