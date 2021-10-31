Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи под стражей, объявил голодовку и призвал граждан голосовать за его партию.
Сообщалось, что накануне второго тура муниципальных выборов Саакашвили отказался от медицинской помощи.
«Хочу, чтобы вы знали: продолжение моей жизни полностью зависит от вашего завтрашнего решения и победы Грузии», — заявил Саакашвили перед началом второго тура.
Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.