Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" лидирует на муниципальных выборах. По данным ЦИК Грузии, кандидаты от правящей партии на выборах в Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти также опережают своих конкурентов, передает РИА Новости 30 октября

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи под стражей, объявил голодовку и призвал граждан голосовать за его партию. Сообщалось, что накануне второго тура муниципальных выборов Саакашвили отказался от медицинской помощи. «Хочу, чтобы вы знали: продолжение моей жизни полностью зависит от вашего завтрашнего решения и победы Грузии», — заявил Саакашвили перед началом второго тура. Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.