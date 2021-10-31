Авторы статьи утверждают, что страны-потребители нефти оказывают сильнейшее за несколько лет давление на Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с целью принудить к увеличению добычи топлива.
«Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти», — говорится в публикации.
Сообщается, что официальные лица США, Японии и Индии в частном порядке обращались к представителям стран-экспортеров нефти с призывами увеличить добычу.
В понедельник стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 85,59 доллара за баррель.