Заявление президента России Владимира Путина о возможном росте цен на нефть до ста долларов за баррель встревожило США, Японию и Индию, передает РИА Новости информацию агентства Bloomberg 31 октября

Авторы статьи утверждают, что страны-потребители нефти оказывают сильнейшее за несколько лет давление на Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с целью принудить к увеличению добычи топлива. Рост цен на газ может увеличить спрос на нефть - Сечин © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти», — говорится в публикации.

Сообщается, что официальные лица США, Японии и Индии в частном порядке обращались к представителям стран-экспортеров нефти с призывами увеличить добычу.

В понедельник стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 85,59 доллара за баррель.