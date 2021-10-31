Продвинувшиеся вглубь территории ЛДНР подразделения ВСУ несут чувствительные потери в живой силе и технике, сообщает портал Avia.pro со ссылкой на свои источники 30 октября

Информацию портала пока не подтверждает ни одна из сторон конфликта. Украина стремится развязать полномасштабную войну в Донбассе - МИД ДНР © из личного архива Натальи Никоноровой

«Занятые ВСУ районы ДНР не дают ни стратегического, ни тактического преимущества. Украинские войска, конечно же, могут приложить все силы для удержания этой территории, но в этом случае потери будут просто огромными. Не исключено, что украинская армия может предпринять несколько контратак по всему фронту для того, чтобы ослабить удары ополченцев, но эффект неожиданности уже не будет достигнут», — передает слова источника Avia.pro

Согласно данным обозревателей, ополченцами ликвидировано шесть единиц техники, среди которых два танка, ВСУ потеряли пять военнослужащих.

Ранее портал "Военное Дело" сообщал, что ВСУ собираются начать штурм Горловки.