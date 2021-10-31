Информацию портала пока не подтверждает ни одна из сторон конфликта.
«Занятые ВСУ районы ДНР не дают ни стратегического, ни тактического преимущества. Украинские войска, конечно же, могут приложить все силы для удержания этой территории, но в этом случае потери будут просто огромными. Не исключено, что украинская армия может предпринять несколько контратак по всему фронту для того, чтобы ослабить удары ополченцев, но эффект неожиданности уже не будет достигнут», — передает слова источника Avia.pro
Согласно данным обозревателей, ополченцами ликвидировано шесть единиц техники, среди которых два танка, ВСУ потеряли пять военнослужащих.
Ранее портал "Военное Дело" сообщал, что ВСУ собираются начать штурм Горловки.