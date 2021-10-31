Из публикации следует, что несколько официальных представителей США и ЕС обеспокоены якобы переброской российских частей к границе с Украиной.
«Возобновление наращивания численности российских войск рядом с границей Украины вызвало беспокойство у нескольких официальных представителей в США и ЕС. Они предполагают, что необычные перемещения техники и военных фиксируются на западном фланге России», — сообщает WS.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перемещение войск России по собственной территории не должно беспокоить другие государства.
Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру рассказал, что Венгрия и Польша начали передислокацию войск к границам Украины в связи с подготовкой к возможному вооруженному конфликту.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211030/1032570499.html