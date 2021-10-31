По версии издания, США фиксируют «переброску российских сил к границе с Украиной». В статье от 30 октября WS ссылается на свои источники

Из публикации следует, что несколько официальных представителей США и ЕС обеспокоены якобы переброской российских частей к границе с Украиной.

«Возобновление наращивания численности российских войск рядом с границей Украины вызвало беспокойство у нескольких официальных представителей в США и ЕС. Они предполагают, что необычные перемещения техники и военных фиксируются на западном фланге России», — сообщает WS.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перемещение войск России по собственной территории не должно беспокоить другие государства. «Украина - не жилец». Ищенко рассказал о неизбежном сценарии распада страны © Марина Полякова, Украина.ру

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру рассказал, что Венгрия и Польша начали передислокацию войск к границам Украины в связи с подготовкой к возможному вооруженному конфликту.