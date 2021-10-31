Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему , заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер в эфире украинского телеканала 29 октября

По словам депутата, ситуация в украинской энергетике катастрофическая, что вызвано провалом в вопросах заготовки угля и отсутствием поддержки украинских добывающих компаний. Юшков: Россия не наказывает Украину, ей просто нечем платить за российский уголь © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать», — сказала депутат.

Буймистер уточнила, что поставки российской электроэнергии «убивают» как украинскую угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации.

Также, по информации Минэнерго Украины, менее десятидневных запасов угля оставалось на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС на Украине не работает из-за отсутствия угля.

Ранее сообщалось, что Россия прекратила поставки угля для нужд украинских ТЭС. Поставки электроэнергии на Украину в ноябре также не будут осуществлены, ранее заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.