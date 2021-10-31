По словам депутата, ситуация в украинской энергетике катастрофическая, что вызвано провалом в вопросах заготовки угля и отсутствием поддержки украинских добывающих компаний.
«Второе, что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать», — сказала депутат.
Буймистер уточнила, что поставки российской электроэнергии «убивают» как украинскую угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации.
Также, по информации Минэнерго Украины, менее десятидневных запасов угля оставалось на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС на Украине не работает из-за отсутствия угля.
Ранее сообщалось, что Россия прекратила поставки угля для нужд украинских ТЭС. Поставки электроэнергии на Украину в ноябре также не будут осуществлены, ранее заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.