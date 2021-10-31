Прекращение поставок угля для нужд ТЭС Украины вызвано возросшим внутрироссийским потреблением, передает РИА Новости комментарий Минэкономразвития 29 октября

Ранее в СМИ сообщалось, что с 1 ноября Москва прекращает экспорт угля для нужд украинской энергетики. Уточняется, что запрет не распространяется на коксующийся уголь, используемый в металлургии. Юшков: Россия не наказывает Украину, ей просто нечем платить за российский уголь © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — заявили в Минэкономразвития.

В пресс-службе ведомства напомнили, что несмотря на политическую обстановку, Россия продолжает являться основным экспортером угля на украинские предприятия. Более того, доля российских поставщиков увеличилась до 68 процентов.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия угля была полностью остановлена Славянская ТЭС. Также, по информации Минэнерго Украины, менее десятидневных запасов топлива оставалось на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС на Украине не работает из-за отсутствия угля.