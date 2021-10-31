Положения контракта «Газпрома» с «Оператором ГТС Украины» четко регулируют плату за дополнительные объемы газового транзита. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о скидке в 50% являются блефом, для новых цен нужен новый контракт с «Оператором ГТС», рассказал в интервью Украина.ру эксперт в области энергетики Игорь Юшков

Предложение Зеленского 50-процентной скидки на транзит российского газа обставлено таким образом, чтобы казалось, что России предлагают скидку, а она отказывается, заявил Юшков. Однако положения действующего контракта не предполагают подобных скидок, подчеркнул эксперт. Европа переплатит за газ $30 млрд из-за попытки ослабить Россию - СМИ © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

«У «Газпрома» есть контракт, и он обязан его выполнять. А в контракте написано, что никакой скидки за дополнительный объем прокачки нет. Наоборот. «Газпром» закачивает определенный объем газа в сутки. Если он хочет прокачивать больше, то он должен участвовать в специальном аукционе, и тариф за транзит должен быть выше. Там есть определенный повышающий коэффициент и никакой скидки ты получить в принципе не можешь», — заявил Юшков.

Эксперт особо выделяет тот факт, что для прокачки газа со скидкой необходимо заключать новый контракт, и не с Зеленским, а с «Оператором ГТС». Украинская компания не делала никаких заявлений, слова же Зеленского о скидке являются блефом, заключил Юшков.

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