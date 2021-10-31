Главным условием роста ультраправых настроений является безальтернативность существующих западных режимов, считает эксперт.
«Поскольку произошёл действительно катастрофический культурный и геополитический крах Советского Союза, произошёл разрыв связей…А где-то следствием развала СССР стала реабилитация нацизма и фашизма. Не секрет, что некоторые страны, которые оказались победителями в Холодной войне, использовали некоторые схемы и даже кадры Третьего рейха», — сказала Орленко.
Использование кадров и технологий Третьего рейха было направлено на восток, на наши страны, что имело последствия, заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.