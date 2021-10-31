Ультраправый тренд набирает популярность не только в Европе, но и в Америке и Азии. У этого явления несколько причин, о которых рассказала в интервью Украина.ру глава Российского общества «Юманите» Олеся Орленко

Главным условием роста ультраправых настроений является безальтернативность существующих западных режимов, считает эксперт. На пенсионера в Харькове устроили «газовую атаку» за СССР © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

«Поскольку произошёл действительно катастрофический культурный и геополитический крах Советского Союза, произошёл разрыв связей…А где-то следствием развала СССР стала реабилитация нацизма и фашизма. Не секрет, что некоторые страны, которые оказались победителями в Холодной войне, использовали некоторые схемы и даже кадры Третьего рейха», — сказала Орленко.

Использование кадров и технологий Третьего рейха было направлено на восток, на наши страны, что имело последствия, заключила эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.