Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность создания своей военной учебной миссии на Украине. В Брюсселе считают, что она может стать «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.
«Надо понимать, что это отнюдь не быстрый процесс. Возможно, один из предварительных шагов — это как раз создание этой группы консультантов. Но это не войска, это надо четко понимать — это группа консультантов, которые дополняют и отчасти замещают те консультативные группы, которые там существуют со стороны США», — указал эксперт.
Если говорить об обучении украинской армии и расчетов на то, что она как-то повысит свою боеспособность, то для этого нет никаких оснований, потому что опыт Афганистана, Ирака, других точек, той же самой Сирии показал, что военная теория, тактика западных школ, уступает очень серьезно тем подходам, которые применяются в российской армии и достались нам в наследство от Советского Союза, подчеркнул Сивков.
Второй момент заключается в том, что исход боевых действий определяется моральным духом войск и готовностью сражаться и умирать, украинские солдаты такой идеи не имеют, заключил собеседник издания.
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