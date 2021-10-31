Сегодня США уходят из всех традиционных зон своего влияния. В том числе они ослабляют свое присутствие на Украине. Евросоюз тоже начинает воспринимать себя как самостоятельную силу и ориентируется на то, чтобы как-то потихонечку потеснить США. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: В следующем году вероятность войны Украины с Россией очень высокая © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Надо понимать, что это отнюдь не быстрый процесс. Возможно, один из предварительных шагов — это как раз создание этой группы консультантов. Но это не войска, это надо четко понимать — это группа консультантов, которые дополняют и отчасти замещают те консультативные группы, которые там существуют со стороны США», — указал эксперт.

Если говорить об обучении украинской армии и расчетов на то, что она как-то повысит свою боеспособность, то для этого нет никаких оснований, потому что опыт Афганистана, Ирака, других точек, той же самой Сирии показал, что военная теория, тактика западных школ, уступает очень серьезно тем подходам, которые применяются в российской армии и достались нам в наследство от Советского Союза, подчеркнул Сивков.

Второй момент заключается в том, что исход боевых действий определяется моральным духом войск и готовностью сражаться и умирать, украинские солдаты такой идеи не имеют, заключил собеседник издания.

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