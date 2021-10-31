Президент Украины Владимир Зеленский публично предложил «Газпрому» пятидесятипроцентную скидку на транзит сверх предусмотренного контрактом объема в 40 млрд кубов. Это предложение - глупость, считает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Заявление президента о 50-процентной скидке — не более чем пиар-заявление, заявил собеседник издания. Европа переплатит за газ $30 млрд из-за попытки ослабить Россию - СМИ © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

«Честно говоря, это какая-то глупость. Никто это не обсуждал ни с Национальной комиссией по регулированию энергетики Украины, которая устанавливает тарифы на транзиты, ни с внешними игроками. Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что ноль, помноженный на ноль, все равно дает ноль. Это решение ни о чем. Оно не учитывает интересы ни поставщика ресурсов, ни покупателя ресурсов (в том числе оператора ГТС «Украины»)», — сказал Марунич.

Обыкновенное пиар-заявление Зеленского о транзите газа может иметь серьезные последствия в будущем, убежден Марунич. Так, Зеленский показал, что Украина способна брать за транзит вдвое меньшую сумму вне зависимости от объемов поставок, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.