Заявление президента о 50-процентной скидке — не более чем пиар-заявление, заявил собеседник издания.
«Честно говоря, это какая-то глупость. Никто это не обсуждал ни с Национальной комиссией по регулированию энергетики Украины, которая устанавливает тарифы на транзиты, ни с внешними игроками. Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что ноль, помноженный на ноль, все равно дает ноль. Это решение ни о чем. Оно не учитывает интересы ни поставщика ресурсов, ни покупателя ресурсов (в том числе оператора ГТС «Украины»)», — сказал Марунич.
Обыкновенное пиар-заявление Зеленского о транзите газа может иметь серьезные последствия в будущем, убежден Марунич. Так, Зеленский показал, что Украина способна брать за транзит вдвое меньшую сумму вне зависимости от объемов поставок, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.