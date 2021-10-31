Украина не может пройти отопительный сезон без поставок российского угля, это колоссальный удар по энергетическому комплексу, подчеркнул Марунич.
«Потому что угля не хватает, и придется импортировать электрическую энергию из России и Белоруссии. Ее и так придется импортировать, но если из России уголь не будут везти, то объемы этого импорта существенно увеличатся, и не факт, что его хватит. Это более чем серьезная проблема. Когда я прочитал эту новость, я был, мягко говоря, шокирован», — сказал собеседник издания.
Данный шаг России может не удержать Киев от дальнейших необдуманных шагов в Донбассе, и даже спровоцировать на большую эскалацию конфликта, подчеркнул эксперт. У руководства Украины ошибочная логика восприятия ситуации, заключил Марунич.
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