Реакция России на обострение в Донбассе была быстрой и жесткой - прекращены поставки угля для нужд украинских ТЭС. Украине может не хватить ресурсов на отопительный сезон, рассказал в интервью Украина.ру сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Украина не может пройти отопительный сезон без поставок российского угля, это колоссальный удар по энергетическому комплексу, подчеркнул Марунич.

«Потому что угля не хватает, и придется импортировать электрическую энергию из России и Белоруссии. Ее и так придется импортировать, но если из России уголь не будут везти, то объемы этого импорта существенно увеличатся, и не факт, что его хватит. Это более чем серьезная проблема. Когда я прочитал эту новость, я был, мягко говоря, шокирован», — сказал собеседник издания. Кабмин Украины запретил отключать тепло до конца отопительного сезона © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Данный шаг России может не удержать Киев от дальнейших необдуманных шагов в Донбассе, и даже спровоцировать на большую эскалацию конфликта, подчеркнул эксперт. У руководства Украины ошибочная логика восприятия ситуации, заключил Марунич.

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