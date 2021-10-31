По слухам, в Молдавию прибыли 3 грузовых американских самолета и 400 солдат, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников

Шорников заявил, что слухам о прибытии в Молдавию американских солдат стоит верить, так как молдавские и румынские войска против России небоеспособны. Выборы в ГД. Почему в Киеве ненавидят Приднестровье больше, чем в Кишиневе? © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

«Тот, кто знает, что такое молдавская и румынская армия, понимает, что они с русскими воевать не будут…У них был опыт Великой Отечественной, например. Когда румыны воевали с русскими, они были крайне небоеспособные. Но когда после проведения в 1944 году Ясско-Кишинёвской операции румыны вынуждены были направить оружие против своих бывших союзников, они стали доблестными воинами. Они с удовольствием громили немцев», — сказал Шорников.

Сегодня Румыния — государство НАТО. Однако в Бухаресте наблюдали за событиями в Сирии, Крыму, Южной Осетии, и быть пушечным мясом румыны не хотят, заключил эксперт.

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