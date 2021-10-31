Новая власть Молдавии находится под прямым патронажем США. Попытки Кишинёва перераспределить энергетические потоки в регионе, отказавшись от российского газа, могут привести к давлению на Приднестровье, рассказал в интервью Украина.ру директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников

Молдавия уже несколько месяцев не может продлить договор с «Газпромом» о поставках газа. Причина — Кишинев накопил долги более $700 млн перед российской компанией и отказывается их признавать. Собеседник издания полагает, что целью молдавских властей в том числе является давление на Тирасполь. «Уж лучше как в Приднестровье»: Сивохо сделал заявление о Донбассе © Facebook Руслана Бортника

«Мы видим, что Молдова за прошедшие годы накопила большой инструментарий для давления на Тирасполь. Кишинев при помощи Украины мог бы заблокировать все экспортные и импортные операции в Приднестровье, но сделать это жестким способом нельзя…Подобная попытка была в 2006 году, но это вызвало жесткую реакцию не только России, но и международного сообщества», — сказал Шорников.

До настоящего времени газ шел в Молдову и Приднестровье транзитом через Украину, и большая часть этого газа потреблялась Молдавской ГРЭС, которая снабжала Молдову электричеством по более низким ценам, чем в среднем по региону, пояснил эксперт. Если же этот поток прекратится, то Приднестровье останется без защиты, подчеркнул Шорников.

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