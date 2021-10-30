Полиция Украины засекретила информацию о расследовании по делу о покушении на убийство первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, передают Украинские Новости 30 октября

Национальная полиция отказалась сообщить информацию о том, сколько свидетелей допрошено по делу и найдено ли орудие преступления.

Из-за статьи 387 Уголовного кодекса (разглашение данных досудебного расследования) Нацполиция отказалась сообщать подробности, опасаясь уголовной ответственности за разглашение таких данных, передают Украинские Новости.

Ранее сообщалось, что к расследованию покушения на Шефира подключено Федеральное бюро расследований США. «Лежит, не встает»: Шефир рассказал о состоянии раненного при покушении водителя © РИА Новости, Стрингер

Покушение на Шефира произошло 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами.

В свою очередь, блогер Анатолий Шарий пояснил, что Шефир может знать подробности о вероятной причастности Ермака к срыву операции по задержанию вагнеровцев. Кроме того, по мнению Шария, едва ли покушение на Шефира мог организовать для устрашения кто-то из олигархов, поскольку сам Шефир связан с олигархом Ринатом Ахметовым.