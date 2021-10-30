Товары первой необходимости подорожали на 11% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, по данным Госстата Украины. Энергокризис в Европе приведет к большему росту цен на Украине, сообщает издание «Обозреватель» 30 октября

Так, на Украине за последний год цены на хлеб выросли на 18%, на торты — на 80%. Для изготовления хлебобулочных изделий необходим природный газ.

Дорожают и мясомолочные продукты. Поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы сокращается из-за роста цен на зерновые культуры и корма.

Согласно данным Госстата Украины, цены на яйца выросли на 8%, на молоко — 1%, на курятину — 6%, на свинину — 4%, на говядину — 12%.

Среди наиболее подорожавших продуктов — подсолнечное масло. Лаваш с грибками: харьковский супермаркет впаривает покупателям гнилые продукты © Christian Witte / flickr

«Цены на растительные масла на мировом рынке продолжают расти, и эта тенденция не позволит опуститься цене на украинском рынке тоже. Поэтому в ноябре следует ожидать дальнейший рост цены на данный продукт, но незначительный: 2-3%. То есть в ноябре подсолнечное масло обойдется в 68-69 грн/литр (182 руб. — ред.)», — рассказала изданию «Обозреватель» аналитик Украинского клуба агробизнеса Светлана Литвин.

Главная причина подорожания продуктов на Украине — кризис на энергорынке Европы, утверждают СМИ. Если голубое топливо продолжит расти в цене, товары первой необходимости продолжат дорожать вслед за ним, заключает эксперт издания «Обозреватель» Владимир Пазин.