Шестой флот США отправляет свой флагманский командный корабль USS Mount Whitney (LCC 20) и эсминец USS Porter в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте флотского командования Шестого флота США.

Отмечается, что корабли направились в Черное море для совместных учений с партнерами НАТО. Подайте на флот. За счет чего Украина намерена строить военно-морскую базу и ВМФ © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Mount Whitney и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», — указывается в тексте сообщения.

Как сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ, российский Краснознамённый Черноморский флот осуществляет слежение за американскими кораблями в акватории Черного моря.

