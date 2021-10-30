Отмечается, что корабли направились в Черное море для совместных учений с партнерами НАТО.
«Mount Whitney и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», — указывается в тексте сообщения.
Как сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ, российский Краснознамённый Черноморский флот осуществляет слежение за американскими кораблями в акватории Черного моря.