ВСУ направили в Донбасс беспилотник в пятницу, 29 октября.
«Вчера при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное, благодаря бдительности и слаженным действиями наших защитников, был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic-Pro», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он отметил, что обстрел удалось прекратить и избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
По данным СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ дважды нарушили режим тишины, обстреляв поселки Голубовское и Молодежное.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.