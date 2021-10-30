Ополченцы Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого украинские военные корректировали обстрел поселка Молодежное. Об этом 30 октября сообщает Луганский информационный центр

Ополченцам еще хуже: эксперт сравнил ситуацию в Донбассе с войной в Карабахе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Вчера при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное, благодаря бдительности и слаженным действиями наших защитников, был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic-Pro», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что обстрел удалось прекратить и избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ дважды нарушили режим тишины, обстреляв поселки Голубовское и Молодежное.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.