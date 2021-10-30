Российский президент заявил, что сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ускорила процесс преквалификации (оценки качества, безопасности и эффективности) новых вакцин и препаратов от коронавируса.
Он подчеркнул, что чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе туристическую активность.
Путин также отметил, что не все нуждающиеся страны могут получить доступ к вакцинам от COVID-19 и другим жизненно важным ресурсам.
«Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств Двадцатки, к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — сказал российский президент.
Он предложил поручить минздравам стран G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.
В 2020 году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V». Ранее ВОЗ постоянно приостанавливала процедуру сертификации вакцины. На прошлой неделе в РФПИ сообщили, что процедура возобновлена.