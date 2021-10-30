Президент России Владимир Путин отметил важность скорейшего решения вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса и ускорения процесса оценки вакцин. Об этом он сказал в формате видеоконференции на саммите G20

Борьба с COVID-19: Существующие вакцины на 90% эффективны против тяжелых форм болезни, а в Великобритании организовали провокацию против «Спутника V» © коллаж Украина.Ру

Он подчеркнул, что чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе туристическую активность.

Путин также отметил, что не все нуждающиеся страны могут получить доступ к вакцинам от COVID-19 и другим жизненно важным ресурсам.

«Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств Двадцатки, к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — сказал российский президент.

Он предложил поручить минздравам стран G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.

В 2020 году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V». Ранее ВОЗ постоянно приостанавливала процедуру сертификации вакцины. На прошлой неделе в РФПИ сообщили, что процедура возобновлена.